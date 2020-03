Ausl Romagna: modifiche di accesso agli Uffici Territoriali Home Care e Tecnologie Domiciliari (ex Uffici Protesi). 

Al fine di limitare al massimo i contatti fra gli operatori e il pubblico, per gestire al meglio l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si comunica che da domani giovedì’ 19 marzo gli uffici saranno aperti al pubblico in modalità telematica o telefonica. Le telefonate si riceveranno nei normali orari di apertura al pubblico.

Gli utenti riceveranno informazioni telefoniche o contattando via mail o fax i singoli uffici; qualora dovessero consegnare documentazione questa dovrà pervenire o via mail, o via fax oppure in fotocopia in busta chiusa con riferimento telefonico da lasciare nella cassetta della posta posizionata fuori da ciascun ufficio.

I contatti successivi con gli utenti avverranno o via mail o via felefono o via posta.

Di seguito si elencano gli Uffici

RAVENNA

LUN.-MART.-MER -GIOV.- VEN. 9.00/12.30

Tel 0544-286650

homecare.ravenna@auslromagna.it

fax 0544-286297

LUGO

Dal LUN al VEN. 8.00/12.30.

SAB 8.30/12.00

Tel 0545 213423

homecare.lugo@auslromagna.it

fax 0545-213405

FAENZA

Dal LUN. al VEN. 8.30/12.30

Tel 0546 601597

homecare.faenza@auslromagna.it

fax 0546-601595

FORLI’

LUN 9-13

MER 10-12.30

GIOVEDI 10-12.30 E 13-16

Tel 0543731146

homecare.forli@auslromagna.it

fax 0543-738611

CESENA

Dal LUN. al SAB. 08.30/13.00

Tel. 0547-352409

homecare.cesena_vallesavio@auslromagna.it

fax 0547-352483

SAVIGNANO

Dal LUN al VEN 8,30/13,00 e MART. 14.30/17.00

Tel. 0541 809920

homecare.cesena_vallesavio@auslromagna.it

fax 0541-809940

RIMINI

DAL LUN. AL VEN. 8,30/12, E GIOV. POM. 15,00/17,00

Tel 0541/707401

ufficioprotesi.rn@auslromagna.it

fax 0541-707866

RICCIONE

DAL LUN AL VEN 08,30/12,00 E GIOV 15,00/17,00

Tel 0541/698742

homecare.riccione@auslromagna.it

fax 0541/698738