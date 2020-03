Il Sindaco di Lugo, Davide Ranalli: al Covid Hospital 43 pazienti ricoverati. Ieri notte il primo decesso.

In merito al nuovo caso di Coronavirus riscontrato a Lugo è intervenuto il Sindaco Davide Ranalli, durante la diretta facebook nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 marzo.

Il primo cittadino ha spiegato che l’indagine epidemiologica ha confermato che il contagio è avvenuto in seguito ad un contatto con un altra persona già accertata: “ciò ci consente di circoscrivere e capire quale sia stata l’origine e quali siano stati i contatti determinati.”

“Per il secondo giorno consecutivo ci troviamo difronte ad un solo caso nel nostro comune e ciò conferma che le misure intraprese devono essere portate avanti – ha ribadito Ranalli – . Sappiamo che si tratta di misure che complicano la quotidianità di ciascun cittadino ma sappiamo anche che questo è l’unico antidoto possibile contro l’epidemia e per questo motivo continueremo a controllare che tutti le seguano”.

Il sindaco ha illustrato i numeri del Coronavirus a Lugo: 32 casi accertati nel comune, 43 pazienti ricoverati nella degenza Covid Hospital ( 6 in Rianimazione, 6 in Medicina di urgenza e 8 tamponi in corso). Ranalli ha comunicato che nella notte appena trascorsa si è verificato il primo decesso per Corona Virus all’ospedale Umberto I.

Il primo cittadino ha anche ricordato e ringraziato le tante realtà e i tanti cittadini lughesi che continuano a donare in favore della lotta al Coronavirus. In particolare ha sottolineato l’inizio della partnership tra le distillerie Mazzari di Sant’Agata Sul Santerno e l’azienda Madel di Cotignola, ” due importanti realtà del nostro territorio, che hanno annunciato l’avvio della produzione di un nuovo gel mani igienizzante a base di alcool”.

Il nuovo prodotto dovrebbe essere disponibile nel giro massimo di un paio di settimane e sarà venduto direttamente da Madel attraversi i canali GDO, ad un costo accessibile.