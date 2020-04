Emergenza Coronavirus. Ancora tante donazioni per l’Ospedale Umberto I di Lugo

Prosegue la catena di solidarità nei confronti del personale medico in lotta contro il virus e al fianco del malati affetti da covid-19. Ancora tante donazioni per l’Ospedale Umberto I di Lugo.

Donazione dell’ Udi Massa Lombarda all’Ospedale Umberto I di Lugo

Udi Massa Lombarda ha donato 5mila euro all’Ospedale Umberto I di Lugo per sostenere e supportare il grande lavoro che da giorni sta facendo tutto il personale sanitario. “Udi Massa Lombarda, attraverso questo gesto, vuole essere vicina a quanti si prendono cura degli ammalati, anche in condizioni professionali estreme. “In questo tempo deformato che ci appare solo doloroso – afferma la presidente Udi Massa Lombarda Franca Marani – è vitale tenere viva la solidarietà”.

“Questi sono gesti di solidarietà unici, che in momenti come questi fanno scoprire e riscoprire il senso di comunità nei territori – commenta la vice sindaco di Massa Lombarda con delega alle Pari Opportunità e al Sociale, Carolina Ghiselli -. Come Amministrazione Comunale ci uniamo ai ringraziamenti dell’associazione Udi Massa Lombarda a tutto il personale sanitario, a tutti i volontari e gli operatori impegnati in prima linea da giorni contro un nemico invisibile”.

Donazione del circolo di Rifondazione Comunista di Villa S. Martino

Una donazione da 5mila euro è stata effettuata dal circolo di Rifondazione Comunista di Villa S. Martino a favore dell’ospedale Umberto I di Lugo a sostegno dell’emergenza covit 19 per l’acquisto di ausili di protezione per tutto il personale impegnato in questa difficile fase del paese.