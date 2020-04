Una poesia al giorno. “Qualche parola sull’anima” di Wislawa Szymbroska

Rianimazione Letteraria dedica alla giornata di oggi, 8 aprile, nuovamente una poesia della poetessa polacca Wislawa Szymbroska. “Ci sembra fotografi bene lo stato della nostra anima in questo momento. Ricordandoci che, come dice Angie Siniscalchi ‘di notte i colori stanno in silenzio. Ma non smettono d’esistere'” commenta Livia Santini.

Qualche parola sull’anima

L’anima la si ha ogni tanto.

Nessuno la ha di continuo

e per sempre.

Giorno dopo giorno,

anno dopo anno

possono passare senza di lei.

A volte

nidifica un po’ più a lungo

sole in estasi e paure dell’infanzia.

A volte solo nello stupore

dell’essere vecchi.

Di rado ci da una mano

in occupazioni faticose,

come spostare mobili,

portare valige

o percorrere le strade con scarpe strette.

Quando si compilano moduli

e si trita la carne

di regola ha il suo giorno libero.

Su mille nostre conversazioni

partecipa a una,

e anche questo non necessariamente,

poiché preferisce il silenzio.

Quando il corpo comincia a dolerci e dolerci,

smonta di turno alla chetichella.

È schifiltosa:

non le piace vederci nella folla,

il nostro lottare per un vantaggio qualunque

e lo strepito degli affari la disgustano.

Gioia e tristezza

non sono per lei due sentimenti diversi.

E’ presente accanto a noi

solo quando essi sono uniti.

Possiamo contare su di lei

quando non siamo sicuri di niente

e curiosi di tutto.

Tra gli oggetti materiali

le piacciono gli orologi a pendolo

e gli specchi, che lavorano con zelo

anche quando nessuno guarda.

Non dice da dove viene

e quando sparirà di nuovo,

ma aspetta chiaramente simili domande.

Si direbbe che

così come lei a noi,

anche noi

siamo necessari a lei per qualcosa.

Wislawa Szymborska