Prosegue I Live Mei: tutta la musica in programma dal 21 aprile al 3 maggio

Tutti i giorni dal 13 marzo, in collaborazione con Lepida Tv e l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia Romagna, il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza propone una diretta live di un artista indipendente ed emergente della nostra regione in diretta live streaming su Facebook e sul canale 118 di Lepida Tv con l’hashtagh lanciato dall’Assessore Mauro Felicori #laculturanonsiferma e per la raccolta di fondi Insieme si Puo’ per la Sanita’ in Emilia Romagna per contrastare il Corona Virus.

Ecco tutti gli artisti che hanno suonato fino ad ora: Roberta Giallo, poi i cantautori Fabrizio Tavernelli, Eusebio Martinelli, Spaccailsilenzio!, il grande cantautore Alberto Bertoli, il pirotecnico Moreno Il Biondo e la cantautrice Francesca Romana Perrotta, poi le cantautrici bolognesi Giulia Mei e Valentina Gerometta degli Zois per procedere con il cantautore Matteo Polonara e Beppe Tranquillino dei Misero Spettacolo per chiudere il week end con i cantautori romagnoli Enrico Farnedi al venerdi, sabato Lorenzo Kruger e domenica con Daniele Maggioli.

Poi ripartenza in aprile con Manuel Auteri & Friends e con la cantautrice Argento poi con i cantautori Braschi e Giacomo Toni e i Misticanza , Andrea Ascolese e Jacopo Bettenello. Ed ancora il chitarrista rock del Gallo Team Cristian Cicci Bagnoli, il cantautore Christian Grassilli del Duo Gappa, Daniele Bengi Benati dei Ridillo, la pianista Laura Avanzolini, il pianista e fisa Enrico Pelliconi, Raffaello Ballavista pianista e baritono, i Rigolo’, Paolo Marini della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, la cantautrice Ylenia Fonti, il grande Marco Ligabue che ha presentato il suo nuovo brano, Alessandra Abbondanza, per proseguire con il cantautore Gaspare Palmieri e l’autore folk rock Macola.

Poi incontri speciali con Cisco che ha presentato il suo nuovo brano, Giovanni Gulino dei Marta sui Tubi con una fantastica cover, la presentazione del nuovo brano di Paolo Belli & Beppe Carletti, il lancio del nuovo videoclip degli Extraliscio e tantissime altre novita’ insieme alla rassegna L’Italia Rossa dei Videoclip visti e fatti in casa con il passaggio di oltre 100 videoclip dei quali la metà provenienti da altri artisti emiliano-romagnoli. Infine, una due ore per due giorni della grande non stop de L’Italia in una Stanza, organizzata dal MEI e da Oasport, che ha coinvolto 340 artisti esportivi e 1500 musicisti per 30 ore di web tv per 235 mila spettatori e 50 mila euro raccolti direttamente per la Protezione Civile. “Una grande mappa della musica attuale di oggi nella nostra Regione – commentano dal MEI – che sarà bello al termine di tutto questo fare incontrare in un grande live”.

Ecco il programma a partire da domani da martedì 21 aprile:

– martedì 21 aprile arriva il grande chitarrista Capitan Fede Poggipollini e il 22 aprile la voce di Lisa Manara, invece giovedi 23 aprile il giovane emergente Battista.

Ci saranno due giorni speciali sul tema della Memoria: il 24 aprile e 25 aprile per interventi speciali sulla Resistenza con Massimo Zamboni, Cisco, Taver, Paolo Buconi, Federico Moneti, Giulio Wilson con gli Inti Illimani grazie a un’edizione speciale on line di Materiale Resistente 2.0 il contest realizzato dal MEI con la Regione Emilia Romagna per i 75 anni dalla Liberazione.

Poi il 26 aprile si torna alle dirette I LIVE MEI con Il Classico, il 27 aprile Erick , il 28 aprile Mara De Martis e il 29 aprile Leone insieme a Music Academy di Bologna.

Per il 30 aprile e 1° maggio si pensa a musiche dedicate al Tema del Lavoro, tra i quali il MEI sta organizzando una grande diretta di Festival a Sostegno dei Lavoratori della Musica e altri eventi. Infine, si concluderà con altri due artisti il 2 e il 3 maggio come il fisarmonicista Cristian Ravaglioli e l’autrice di colonne sonore La Tarma, tra gli altri.

Sostegno alle persone costrette a casa, sostegno ai musicisti soprattutto locali e dell’Emilia Romagna, sostegno al sistema sanitario incentivando le donazioni. Ecco il progetto I LIVE MEI realizzato grazie all’idea di Giordano Sangiorgi e alla collaborazione della Music Commission Emilia Romagna e dei giornalisti e tecnici di Lepida Tv. Un concerto al giorno in live streaming su Facebook e LepidaTV, con l’obiettivo di durare fino alla fine delle misure restrittive.

“Con I LIVE MEI – informano dall’associazione musicale – sosteniamo anche la campagna di raccolta fondi per l’emergenza contro il Corona Virus istituita da Regione Emilia-Romagna. Le donazioni possono essere fatte con versamento sul conto corrente IT69G0200802435000104428964 intestato ad Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna”.

Il programma potrà subire variazioni e integrazioni. Sito: ww.meiweb.it