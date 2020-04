Unione: Pubblicate le graduatorie provvisorie per le iscrizioni ai nidi e servizi integrativi d’infanzia

Dal 20 aprile al 4 maggio sono pubblicate sul sito www.labassaromagna.it le graduatorie provvisorie per le iscrizioni ai nidi e ai servizi integrativi per l’infanzia per l’anno educativo 2020-2021.

Durante il periodo di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, le famiglie, presa visione del punteggio a loro attribuito, potranno presentare richiesta di riesame scritta e corredata da idonea documentazione, qualora vi siano nuove circostanze intervenute dopo la scadenza del bando, presentando una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” aggiuntiva (in carta semplice).

Le richieste di riesame dovranno essere presentate allo Sportello sociale educativo del Comune, attraverso contatto telefonico, o a mezzo email (servizieducativi@unione.labassaromagna.it), unitamente a un documento di identità in corso di validità, oppure inviate tramite Pec a pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it.

La graduatoria provvisoria non attribuisce alle famiglie alcun diritto all’assegnazione del posto fino a esecutività della determinazione di approvazione della graduatorie definitive.

Le graduatorie definitive, con le eventuali rettifiche apportate, saranno pubblicate da lunedì 11 maggio e conterranno le indicazioni in merito alle ammissioni dei bambini e al posto loro assegnato nei Servizi d’infanzia. Le famiglie non riceveranno comunicazione scritta in merito all’ammissione, dovranno prendere visione delle graduatorie in pubblicazione dall’11 al 27 maggio 2020; il genitore/esercente la responsabilità genitoriale che ha inoltrato la domanda di iscrizione deve procedere all’accettazione del posto assegnato, accedendo direttamente alla domanda di iscrizione al link http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola .

Per le famiglie dei bambini già iscritti ai nidi e servizi integrativi d’infanzia non è necessario rinnovare la domanda di iscrizione per l’anno educativo 2020/2021, in quanto l’ammissione al servizio si intende valida per tutti gli anni di frequenza. Visto il perdurare del periodo di sospensione della frequenza ricordiamo inoltre che possono sempre segnalare allo Sportello sociale educativo del Comune o via email a servizieducativi@unione.labassaromagna.it, ogni richiesta di modifica della frequenza per il prossimo anno educativo.