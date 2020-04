Lugo. Anche il Palio Contesa Estense si arrende. Salta l’edizione di maggio 2020

Anche il Palio Contesa Estense 2020 si arrende. “Abbiamo sperato fino all’ultimo, ma oggi dobbiamo arrenderci alla triste realtà che tutti stiamo vivendo: è con grande rammarico che Contesa Estense comunica ufficialmente l’impossibilità dello svolgimento previsto per Maggio e l’annullamento del Palio 2020!” dichiarano dalla Contesa Estense dando appuntamento, unitamente a tutti i Rioni/Contrada, a tutta la cittadinanza al maggio del prossimo anno per rivivere l’atmosfera del Palio 2021″.

“Stiamo valutando con l’Amministrazione comunale la possibilità di organizzare un evento appena le disposizioni in merito all’emergenza sanitaria e le condizioni in materia di tutela della salute pubblica lo rendano possibile – dichiarano – . L’augurio per tutti è che questi giorni difficili abbiano presto termine così da poterci ritrovare tutti insieme uniti più di prima, arrivederci a presto”.