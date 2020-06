Cotignola: approvato progetto da 190mila euro per riqualificazione energetica delle scuole

Il Comune di Cotignola ha partecipato a un bando regionale per interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, riuscendo ad aggiudicarsi un contributo di oltre 75mila euro. Il progetto prevede lavori alla scuola primaria “Angeli del Senio” e alla scuola secondaria di primo grado “Luigi Varoli”.

Nello specifico, saranno sostituti i punti luce di entrambi i plessi, palestre comprese, con nuovi a Led, e saranno installati due impianti fotovoltaici, uno sul tetto della della scuola secondaria e uno sul tetto della palestra della scuola primaria. Infine, saranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, quali per esempio l’installazione delle linee vita.

I lavori saranno realizzati nell’estate 2021 per un costo complessivo stimato in circa 190mila euro, utilizzando risorse comunali per la quota non coperta dai fondi regionali.

I fondi regionali rientrano nel bando 2019 del programma Por-Fesr 2014-2020 (Asse 4: “Interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica”), che intende sostenere gli enti pubblici nel conseguire obiettivi di risparmio energetico, uso razionale dell’energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, con particolare riferimento allo sviluppo di misure di miglioramento della efficienza energetica negli edifici pubblici e nell’edilizia residenziale pubblica.

“Con questo progetto proseguiamo sul solco del recupero energetico del patrimonio pubblico scolastico – ha dichiarato il vicesindaco Pier Luca Baldini -. La nuova illuminazione a Led permetterà di migliorare la qualità di tutti gli ambienti e i pannelli fotovoltaici consentiranno la produzione di energia pulita”.