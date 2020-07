Dopo i primi concerti realizzati nel cuore dell’Emilia a partire dall’ultima settimana di giugno, Crossroads “Reloaded” arriva anche in Romagna, sia in riviera che nell’entroterra, e nell’area bolognese. Continua la marcia di recupero della kermesse musicale itinerante in tutta la regione che avrebbe dovuto svolgersi dal 28 febbraio al 9 giugno e che ora sta prendendo slancio nel riportare in scena quanti più concerti possibili.

Vengono annunciate due date di assoluto rilievo a Rimini (con protagonisti come Paolo Fresu, Enrico Rava, Stefano Bollani, Gianluca Petrella); ben quattro live a Fusignano (Omar Sosa con Ernesttico, Helga Plankensteiner, il Quartetto Saxofollia con Fabrizio Bosso, Shaun Martin); un altro concerto a Bagnacavallo (Reinier Baas e Ben van Gelder) e anche uno spettacolo a Castel San Pietro Terme (Francesco Bearzatti): in tutto fanno otto concerti per la maggior parte estivi tra luglio e settembre in spazi all’aperto (solo le ultime due date di Fusignano saranno al chiuso, in autunno).

Le date ‘reloaded’, ovvero ‘ricaricate’, ‘recuperate’, di Crossroads vengono annunciate un po’ alla volta: la notevole estensione del calendario originale da recuperare entro la fine dell’anno spinge l’organizzazione di Jazz Network a rivelare i nuovi piani concertistici man mano che si vanno delineando e confermando. Altri concerti arriveranno dunque presto in agenda.

L’attività concertistica si svolgerà nel più rigoroso rispetto delle normative e ordinanze per gli spettacoli dal vivo, compresa l’applicazione della distanza di sicurezza tra gli spettatori, in seguito alla quale i posti disponibili saranno limitati.

Crossroads è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e di numerose altre istituzioni.

Paolo Fresu, uno degli artisti simbolo non solo del jazz italiano ma anche di Crossroads nella sua qualità di artista residente, farà la sua seconda apparizione in questa ventunesima edizione del festival il 14 luglio all’Arena Lido presso la Darsena di Rimini, presentandosi alla guida di una formazione dal cast sorprendente (con, tra gli altri, Petra Magoni, Gianluca Petrella e Christian Meyer) per eseguire un intrigante omaggio alla musica di David Bowie.

Per il secondo concerto riminese di Crossroads “Reloaded”, il 25 agosto all’Arena Lido arriveranno Enrico Rava, Stefano Bollani e Gianluca Petrella: a metterli uno a fianco dell’altro sembra di osservare il podio olimpico del jazz italiano eppure questo concerto è una prima assoluta, una produzione originale ideata dallo stesso Rava appositamente per questa occasione. Artista residente del festival, Rava avrebbe dovuto esibirsi con un quintetto co-diretto assieme a Joe Lovano. L’attuale impossibilità per gli artisti statunitensi di esibirsi in Italia ha spinto questo trombettista di riferimento assoluto del jazz europeo a chiamare a raccolta due dei numerosi talenti ai quali ha fatto da mentore, lanciandone le carriere, arrivate oggi all’apice del jazz internazionale: il super-pianista Bollani e l’estroso trombonista Petrella.

A Fusignano, Crossroads “Reloaded” porterà ben quattro concerti, a partire dal 24 luglio, quando al Parco Piancastelli arriverà il duo cubano formato dal pianista Omar Sosa e il percussionista Ernesttico: una proposta inedita rispetto al calendario inizialmente pensato per Fusignano. Gli altri tre appuntamenti ripristinano fedelmente i live cancellati durante il lockdown: l’originale quartetto di sax baritoni più batteria Barionda, ideato dall’impressionante sassofonista altoatesina Helga Plankensteiner e impreziosito dalla presenza di solisti del calibro di Javier Girotto e Florian Bramböck (28 luglio al Parco Piancastelli); Fabrizio Bosso, la più brillante tromba del jazz nazionale, suonerà come solista ospite assieme agli ottoni del Quartetto Saxofollia (8 ottobre all’Auditorium Corelli); il tastierista Shaun Martin, in trio, porterà con sé l’imprinting della militanza negli Snarky Puppy (5 novembre, Auditorium Corelli).

Delle tre date previste a Castel San Pietro Terme, e che avrebbero dovuto costituire il festival nel festival “Cassero Jazz”, viene riprogrammata quella con protagonista il sassofonista Francesco Bearzatti, che presenterà “Zorro”, un nuovo capitolo del suo celebre Tinissima Quartet (29 luglio, Arena Comunale).

Nell’unica data del festival prevista a Bagnacavallo, Crossroads metterà in luce la sua propensione al talent scouting, proponendo l’affilato incrocio di chitarra e sax degli olandesi Reinier Baas e Ben van Gelder (4 settembre, Chiostro Complesso di San Francesco).

Martedì 14 luglio

Rimini, Arena Lido – Darsena Rimini ore 20:30 primo set – ore 22:30 secondo set

PAOLO FRESU interpreta DAVID BOWIE

“We can be heroes just for one day”

Paolo Fresu – tromba, flicorno, elettronica; Petra Magoni – voce; Gianluca Petrella – trombone, elettronica; Francesco Diodati – chitarra;

Francesco Ponticelli – contrabbasso, basso elettrico; Christian Meyer – batteria

Paolo Fresu & Petra Magoni artists in residence

Venerdì 24 luglio

Fusignano, Parco Piancastelli, ore 21:00

“B-BLACK”

OMAR SOSA & ERNESTTICO

Omar Sosa – pianoforte, tastiere; Ernesttico – percussioni

Martedì 28 luglio

Fusignano, Parco Piancastelli, ore 21:00

HELGA PLANKENSTEINER BARIONDA

Javier Girotto – sax baritono; Florian Bramböck – sax baritono; Helga Plankensteiner – sax baritono; Giorgio Beberi – sax baritono; Zeno de Rossi – batteria

Mercoledì 29 luglio

Castel San Pietro Terme (BO), Arena Comunale, ore 21:15

“Cassero Jazz”

FRANCESCO BEARZATTI TINISSIMA QUARTET

“Zorro”

Francesco Bearzatti – sax tenore, clarinetto; Giovanni Falzone – tromba; Danilo Gallo – basso elettrico; Zeno de Rossi – batteria

Martedì 25 agosto

Rimini, Arena Lido – Darsena Rimini ore 20:30 primo set – ore 22:30 secondo set

ENRICO RAVA / STEFANO BOLLANI / GIANLUCA PETRELLA

Enrico Rava – tromba, flicorno; Stefano Bollani – pianoforte; Gianluca Petrella – trombone

Enrico Rava artist in residence

produzione originale

Venerdì 4 settembre

Bagnacavallo, Chiostro Complesso di San Francesco, ore 21:00

REINIER BAAS & BEN VAN GELDER

“Mokum In Hi-Fi”

Reinier Baas – chitarra; Ben van Gelder – sax alto

Giovedì 8 ottobre

Fusignano, Auditorium Corelli, ore 21:00

QUARTETTO SAXOFOLLIA feat. FABRIZIO BOSSO

Fabrizio Benevelli – sax soprano, sax alto; Giovanni Contri – sax alto, sax tenore; Marco Ferri – sax tenore; Alessandro Creola – sax baritono;

special guest Fabrizio Bosso – tromba

Fabrizio Bosso artist in residence

Giovedì 5 novembre

Fusignano, Auditorium Corelli, ore 21:00

SHAUN MARTIN THREE-O

Shaun Martin – pianoforte, tastiere; Matt Ramsey – basso elettrico; Mason Guidry – batteria