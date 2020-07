Conselice. Consiglio comunale in modalità streaming

E’ convocato per giovedì 30 luglio alle 20.30, il Consiglio Comunale di Conselice.

Stante il perdurare della fase di emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, la seduta avrà luogo in modalità di videoconferenza, con possibilità per i cittadini di seguire il Consiglio in diretta streaming alla sezione dedicata presente sul sito del Comune www.comune.conselice.ra.it.

Fra i principali temi all’ordine del giorno: la relazione del nuovo presidente del CONAMI, Fabio Bacchilega; l’assestamento di bilancio; il regolamento dell’IMU; la determinazione delle tariffe della TARI; il programma triennale di lavori pubblici; il regolamento del DART di Lavezzola.