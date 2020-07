Bassa Romagna. Approvato OdG su sede universitaria Villa Maria. Il Pd di Lugo esprime soddisfazione

Il Partito Democratico di Lugo esprime soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, nella seduta di giovedì 30 luglio, dell’ordine del giorno relativo all’insediamento dell’Università di Ferrara nel territorio della Bassa Romagna. L’Università degli Studi di Ferrara ha infatti dimostrato interesse nell’insediare una sede distaccata per avviare un Corso di Laurea Magistrale in Medicina, all’interno delle strutture ospedaliere di Villa Maria Cecilia e del San Pier Damiano.

L’Odg promosso dal PD era orientato a sensibilizzare e sollecitare le Istituzioni coinvolte nel processo decisionale affinché vengano portate avanti tutte le azioni per determinare un risultato positivo e cogliere questa importante e significativa opportunità per tutto il territorio della Bassa Romagna.

“Nel confronto con le altre forze politiche – spiegano dal PD – abbiamo voluto mantenere un atteggiamento di collaborazione e responsabilità. È per questo motivo che abbiamo integrato il nostro testo accogliendo gli emendamenti proposti dalle minoranze e abbiamo deciso di non intestare l’odg solo a nome del Partito Democratico, dimostrando ancora una volta l’attenzione verso il nostro territorio e la volontà di cogliere ogni opportunità per valorizzarlo. C’è oggi grande soddisfazione nell’avere visto ampia convergenza su un documento così importante, di cui il PD è promotore”.