Conselice. Ferragosto ad Acquajoss, tra giochi d’acqua, musica, grigliate e fuochi d’artificio

Ferragosto si avvicina e cresce la voglia di fare festa. In Romagna l’evento da non perdere è ad Acquajoss, a Conselice, in provincia di Ravenna. In occasione della giornata più attesa dell’estate, il Parco Acquatico organizza una grande festa per sconfiggere il caldo e divertirsi.

Per l’intera giornata il team di animazione terrà compagnia ai visitatori del Parco con musica e balli baciati dal sole, con i più grandi successi musicali dell’estate. E per sfuggire al caldo, basta fare un tuffo o scivolare nell’acqua azzurra delle piscine, lasciarsi cullare dalle onde della Gran Piscina o rilassarsi nel verde delle zone relax.

Durante il giorno, per festeggiare alla grande la giornata, il Parco organizza delle deliziose grigliate, nel perfetto spirito dell’estate. Il modo migliore per celebrare Ferragosto in allegria. E al termine della giornata, si terrà un grande e suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio che terrà i presenti con il naso all’insù per tutto il tempo.

“Ad Acquajoss organizzeremo un evento imperdibile, per un Ferragosto allegro e diverso da tutti gli altri – commenta il dott. Renato Lenzi, Amministratore Delegato di Acquajoss –. Musica, balli, il fresco delle nostre piscine e una deliziosa grigliata. Questi gli ingredienti base della nostra ricetta, ma a fare la differenza, come sempre, saranno i nostri ospiti e la loro voglia di divertirsi. Sappiamo che questa è un’estate diversa dalle precedenti, ma non per questo deve essere meno bella! Con le dovute precauzioni, il nostro compito è quello di regalarvi un po’ di spensieratezza ed allegria”.

Con i suoi 80.000 metri quadrati di estensione, che ospitano grandi scivoli mozzafiato, piscina a onde, colline scivolose, laguna idromassaggio, acquascivolo, un river lungo oltre 400 metri e una grande piscina, Acquajoss è tra i Parchi più amati dell’Emilia-Romagna, offrendo relax, divertimento ed emozioni, senza dover percorrere chilometri e chilometri per raggiungere la riviera. Il Parco, inoltre, è a misura di bambino, con piscina e servizi dedicati, aree sportive con beach volley e racchettoni per il divertimento di tutta la famiglia ma anche teen-ager e giovani adulti. Il servizio biglietteria sarà disponibile in cassa nei giorni di apertura del Parco. Per evitare code in biglietteria, è altamente consigliato il canale di acquisto online direttamente sul sito www.acquajoss.it.

È fortemente consigliato l’acquisto online per ragioni di capacità e fruizione del Parco. Posti limitati.