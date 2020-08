Bassa Romagna. Quasi 100mila euro dalla Regione per la Polizia Locale: bodycam, drone, walkie-talkie e mountain bike elettriche

La Polizia Locale della Bassa Romagna nel 2020 ha vinto due progetti regionali, per un totale di quasi 100mila euro di finanziamenti che saranno utilizzati per corsi di formazione e investimenti.

La Polizia Locale della Bassa Romagna si è classificata seconda nel progetto riguardante la riqualificazione dei corpi di polizia e quarta in un progetto riguardante l’innovazione, su circa quaranta comandi partecipanti.

Grazie a questi finanziamenti, gli operatori di Polizia Locale nel biennio 2020/2021 saranno dotati di nuove attrezzature tecniche che consentiranno servizi diversificati quali mountain bike elettriche, bodycam che comunicheranno in diretta con la centrale operativa, un drone dotato di termo camera utile per la ricerca di persone anche di notte, due coppie di monopattini elettrici il cui utilizzo servirà a promuoverne il corretto utilizzo e applicazioni Android utilizzabili come walkie-talkie interconnesse al sistema radio.

Oltre alle innovazioni tecnologiche, per ciò che attiene al contenimento del Covid-19, ogni operatore verrà dotato di mascherine sterilizzanti personali con filtri FFP2 intercambiabili; il comando si doterà inoltre di termo scanner e di due nuove sistemi audio per la diffusione di messaggi sonori di emergenza.