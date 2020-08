PD Conselice: “La Festa de l’Unità di Conselice cambia: sarà itinerante”

Nell’estate 2020 molti appuntamenti abituali sono saltati o vengono proposti in forme nuove.

“Il Partito Democratico di Conselice ha deciso quest’anno di non allestire la Festa dell’Unità Comunale nei modi e nelle forme tradizionali. Su questa decisione ha fortemente inciso l’incertezza legata alle normative Covid: la Festa viene progettata con alcuni mesi di anticipo rispetto al suo svolgimento, e ad inizio estate non c’era ancora chiarezza sui protocolli da seguire – afferma la segretaria comunale del PD conselicese Rita Brignani -. Ma poiché per noi i valori di volontariato, condivisione, aggregazione sono rimasti intatti, anzi semmai si sono rafforzati dopo quanto accaduto, abbiamo pensato di non rinunciare completamente all’idea di creare occasioni per stare assieme.”

“Quello che vorremmo dare è un segnale della voglia di ritornare finalmente insieme, in una sorta di normalità, a condividere idee. Un segnale importante perché nessuno deve sentirsi solo, ma con la consapevolezza che non c’è la libertà di fare ammalare gli altri, e quindi tutto avverrà nella massima sicurezza”.

Nelle prossime settimane, tra fine agosto e metà settembre 2020, la Festa dell’Unità diventerà itinerante e si sposterà nelle frazioni con appuntamenti, cene ed occasioni di confronto, organizzate dai Circoli cittadini nelle strutture gestite dai volontari e nei luoghi più caratteristici del territorio, tra Lavezzola, Conselice e San Patrizio.

Il programma è ancora in via di definizione e verrà reso noto nei prossimi giorni.