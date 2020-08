Russi, il calendario estivo “A Russi c’è il mare”

“Abbiamo sprangato porte e finestre e siamo rimasti in casa per un lungo tempo a ricomporre quotidianità dal sapore antico, aspettando che la bufera passasse.

Abbiamo ricordato, immaginato, cercato modi, invidiato momenti ordinari e manifestato pensieri di libertà.

In quei giorni abbiamo riscoperto il bel suono di “tutti noi”.

Ciascuno per il suo e per quel che poteva: liberi nella comunanza, come il moto ondoso e le maree della socialità e della creatività.

Man mano che il cielo rasserena, con timore e sospetto, abbiamo tolto le spranghe dalle porte, aperto finestre, riscoperto il fuori.

Dovendo reinventarci un oggi ricordiamoci e portare nella tasca il fazzoletto dell’intimità ritrovata e della socialità cercata, perché il sogno c’è ancora.

È un sogno caparbio, un sogno potente, un sogno di gioia e di libertà. Un sogno di mare. Chiudi gli occhi, lo senti?”

Sono queste le parole che raccontano lo spirito con cui il Comune di Russi intende tornare a proporre iniziative, tutte gratuite, pensate proprio per riscoprire quel “noi” che ci è tanto mancato – spiegano dal Comune -. Si ripartirà quindi dalla cultura, dai momenti di socialità, dalla curiosità, dai momenti di condivisione e di bellezza, con un calendario ricchissimo di eventi, teatro, concerti, film e molto altro ancora.

Partiranno inoltre anche due nuove rassegne mai realizzate prima “Teatri aperti d’estate”, a cura de Le Belle Bandiere guidate da Elena Bucci, con letture estive per Archivio Vivo, un progetto della compagnia teatrale di Russi per la conoscenza delle arti dal vivo e per il racconto delle storie e memorie di tutti; e “Pujana libera tutti” di Marco Zanotti, con i venerdì sera dedicati alla musica live (dalla canzone d’autore alla musica d’avanguardia, dalla quella africana al rap) e i sabati al dialogo tra discipline artistiche differenti (danza contemporanea, circo, improvvisazione teatrale, break dance, reading musicali) in due repliche, per dare la possibilità a più persone di assistervi.

Nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 i posti sono limitati, la prenotazione non necessaria. Per info: Ufficio Cultura, tel. 0544 587641, e-mail: cultura@comune.russi.ra.it.

IL CALENDARIO

Venerdì 28 Agosto

Giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

open stage

rinfresco ore 18.30 (con dj set), inizio live ore 20.00

GIOVANE IR: Young come la sua età (classe ‘01) ma già leader della scena di Russi. ‘Fobia’ e ‘Bla Bla Bla’ i suoi singoli di più successo. Young Tape è stato l’ultimo album di 3. A breve uscirà il nuovo progetto di cui presenterà un’anteprima al live.

SEVIOH: Rapper classe ‘99 di Faenza, dopo le prime pubblicazioni nel 2017, quest’anno ad aprile è uscito col suo primo album ‘Spensierato’.

ALESIO: Da Ravenna, classe ‘98, l’ospite dalle sonorità più internazionali. Tra I suoi singoli quello di più successo è ‘Uh Baby’.

JOHNMA: Da Lugo, Classe ‘97. Ormai con svariate pubblicazioni che iniziano ad essere parecchio conosciute come ‘Essere me’ e ‘Lady B (parte prima)’ estratte da ’Femme Fatale’.

Sabato 29 agosto

aspettando il festival della curiosità

dalle 15 alle 20 – Russi e frazioni

CICLOGIOCO ECO-LOGICO

un grande gioco a squadre in bici alla scoperta dell’ambiente naturale del nostro territorio

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

Il Cielo sopra le nostre teste

di e con Angelo Adamo astronomo e armonicista

Racconti notturni tra astri, mitologia e musica di e con Angelo Adamo

Domenica 30 Agosto

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

HARMOGRAPH GERMOGLI

di e con Matteo Scaioli

Mercoledì 2 settembre

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

rum, cocktails tapas & sigari

Sabato 5 settembre

Ore 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

T-NEXT SAX QUINTET

Emilia Romagna Festival

Mercoledì 9 settembre

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

E delett in dialett

Il calendario può subire variazioni. Per essere costantemente aggiornati www.comune.russi.ra.it.