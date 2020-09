Sant’Agata sul Santerno. Riapertura delle scuole, chiuso al traffico un tratto di via Roma

In vista della riapertura delle scuole, sono previste una serie di modifiche temporanee alla viabilità volte a garantire il rispetto della normativa anti covid-19 e consentire di diluire l’entrata e l’uscita degli alunni e dei genitori dalla scuola “G.Pascoli” di Sant’Agata sul Santerno, diminuendo quindi il rischio di assembramenti.

Per la prima settimana di lezione, da lunedì 14 settembre a martedì 22 settembre (ad eccezione del 19, 20 e 21 settembre) il tratto di via Roma compreso fra via Martiri Baffè e piazza Umberto I sarà interdetto al traffico dalle 7.45 alle 8.30 e dalle 11.45 alle 12.30. I veicoli già parcheggiati nell’area interdetta al traffico possono continuare a sostare, ma potranno spostarsi solo al termine dell’orario del divieto di circolazione.

A partire dal 23 settembre le medesime misure si applicheranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle 8.30 e dalle ore 16.00 alle 16.30.

Per quanto riguarda il tratto iniziale di via Roma che resterà aperto al traffico fino a via Martiri Baffè, si sottolinea il divieto di sosta, per agevolare il transito dei veicoli provenienti o diretti verso la San Vitale.

Si consiglia pertanto di usufruire dei parcheggi di seguito indicati, evitando di intasare le vie cittadine: parcheggi Piazza Umberto I, piazza Margherita di Savoia e piazza Ercole I Duca d’Este situati a solo 50 metri dalla scuola; parcheggio in Largo Caduti di Nassiriya che dista 150 metri; parcheggio in piazza Aldo Moro, a 100 metri; infine i parcheggi in via Petrarca e in piazza Giubileo 2000 che distano rispettivamente 200 e 300 metri dalla Scuola.

L’introduzione delle limitazioni al transito si rende necessario per garantire la sicurezza e la tutela di tutti coloro che frequentano la scuola, l’amministrazione pertanto, pur consapevole del disagio che potrebbe derivare da queste nuove modalità di accesso, conta sulla collaborazione e il rispetto reciproco.