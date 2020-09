Domenica 27 settembre 12 ore di baseball e softball a Godo

Domenica 27 settembre 2020 avrà luogo, al campo da baseball A. Casadio di Godo, la manifestazione “12 ORE DI BASEBALL E SOFTBALL” rivolta a bambini e ragazzi da zero a quattordici anni. La manifestazione, organizzata dalla A.S.D. Baseball Softball Godo è patrocinata dalla FIBS ed è stato richiesto il patrocinio del Comune di Russi.

La giornata prenderà il via alle ore 8,30 con l’apertura delle iscrizioni (gratuite) e consegna della maglietta della 12 ore (a scelta squadra rossa o squadra blu). Alle ore 9.30 inizierà la partita che si concluderà alle ore 21.30.

Per tutta la durata della manifestazione sarà in funzione uno stand gastronomico con preparazione di piatti tipici del territorio – cappelletti e bel e cot, piadine farcite e ciambella – che potranno essere consumati in sicurezza, in spazi ampi e ben distanziati.

Per questo sarà una buona occasione per passare ancora una giornata all’aria aperta, praticando lo sport preferito o provando a praticarlo: a tutti i partecipanti sarà infatti consentito giocare, con la supervisione degli atleti della massima serie del Godo Baseball.

Le caratteristiche del luogo, ampio e completamente all’aperto, consentono il distanziamento e la sicurezza, nel rispetto delle regole di contenimento del Covid-19. Durante l’accesso, l’uscita e gli spostamenti all’interno del campo è obbligatorio indossare la mascherina.

Nel corso della giornata si terrà un’asta di beneficenza in favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo, con oggetti di riciclo dei nostri tifosi e prodotti degli esercenti del territorio.

Per chi lo desiderasse ci sarà la possibilità di essere accompagnato a visitare la Pieve romanica di Santo Stefano in Tegurio a Godo, sito di interesse storico, raggiungibile a piedi dallo stadio. La Pieve del paese risale al VIII secolo e la struttura, nonostante gli interventi successivi dovuti anche ai danni verificatisi durante la seconda guerra mondiale, è in parte simile all’originaria. Un’occasione per scoprire con occhi diversi un luogo importante del paese.

A tutti, oltre all’invito a portare con sè la mascherina, si suggerisce di portare anche una borraccia, un plaid, sedie pieghevoli e tutto quello che può essere utile per creare l’atmosfera della scampagnata all’aperto sul prato del campo da baseball.

In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo.