Unione: estesi gli orari dello Sportello Tributi nei Comuni di maggiore affluenza

In concomitanza con il mese di ottobre verranno estese le giornate di ricevimento dello Sportello Tributi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna nei Comuni di maggiore dimensione, in ragione dell’affluenza registrata per le diverse imposte in scadenza in questo periodo.

Ad Alfonsine lo sportello sarà aperto anche il 5 ottobre, in aggiunta al 12 e 26 ottobre.

A Bagnacavallo è stata aggiunta l’apertura del 1 ottobre, oltre all’ 8 e al 22 ottobre.

A Massa Lombarda lo sportello sarà aperto anche il 6 ottobre, oltre al 13 e al 27 ottobre.

Negli altri Comuni le aperture sono: a Bagnara di Romagna il 16 ottobre, a Conselice il 7 e il 14 ottobre, a Cotignola il 9 ottobre, a Fusignano il 6 e il 20 ottobre, a Sant’Agata sul Santerno il 19 ottobre.

A Lugo lo sportello è aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì anche dalle 15 alle 18.

La prima rata della Tari è in scadenza il 30 settembre, ma non verranno comunque applicate more per chi paga successivamente, alla luce delle complicazioni dovute al Covid. Si ricorda che non ci sono stati aumenti della Tari, ma quest’anno la bollettazione è divisa in due rate anziché tre.

L’Imu è invece in scadenza al 16 ottobre.