Russi città in CAA. Giovedì 8 ottobre la presentazione dei risultati del progetto

Giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 18 presso il Centro sociale Porta Nova in via A. Moro 2/1 a Russi, avrà luogo l’evento finale del progetto Russi città in CAA, un incontro guidato dall’Amministrazione comunale dove verranno esposti i risultati raggiunti durante i 10 mesi di lavoro svolto in concomitanza con le associazioni, gli enti, gli esercenti e le scuole del territorio.

In linea con la mission di Shaping Fair Cities (“Costruire città più giuste”), il progetto è volto ad informare e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 a livello locale e globale, con un focus particolare sul punto legato allo sviluppo sostenibile (OSS), prioritario per il progetto: la sostenibilità e la resilienza delle città e delle comunità (OSS 11).

Durante l’incontro verranno valutate le condizioni, le risorse, le politiche e i cambiamenti necessari affinché gli obiettivi di sviluppo sostenibile si diffondano attraverso i confini regionali e nazionali, anche attraverso la rete di partner del territorio emersa dal progetto, che agirà come mezzo di promozione e sensibilizzazione per la divulgazione degli obiettivi e la disseminazione dei risultati.

Al termine dell’evento, buffet offerto a tutti i presenti in collaborazione con l’associazione Sociale Centro Porta Nova.