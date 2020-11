Emergenza covid. Selezioni aperte per 50 infermieri per gli ospedali di Faenza e Lugo

La divisione ewMedical di e-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro, informa di aver aperto una ricerca per un totale di 160 infermieri e 95 operatori socio sanitari, oltre a personale medico per i prelievi, tecnici di laboratorio e biologi, per Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio ( E-work_Ricerche medical 3112020).

Nella nota inviata alla stampa, viene segnalato che per il territorio romagnolo “sono aperte le selezioni per 50 infermieri da inserire negli ospedali di Faenza e Lugo”.

“La seconda ondata dell’emergenza Covid-19, riporta in primo piano la ricerca urgente di figure medico-sanitarie sul territorio nazionale – afferma Paolo Ferrario Amministratore Delegato di e-work -. Una domanda che non si è mai interrotta dall’inizio dell’emergenza, e che rileva ora un nuovo momento di picco: in questa condizione caratterizzata da necessità e urgenza, individuare i giusti profili con una valutazione approfondita delle competenze professionali e personali dei candidati, unita alla tempestività di risposta alle esigenze delle strutture sanitarie territoriali, diventa cruciale nella gestione delle criticità”

Le candidature sono aperte sul sito e-work: https://bit.ly/2HSZXpn