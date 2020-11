Basket Lugo: noi non ci fermiamo, l’attività sportiva prosegue

“Noi non ci fermiamo” dichiarano dal Basket Lugo. “Non è un grido di protesta ma bensì la volontà di mantenere fede ad un impegno preso – spiegano -. Il mondo del basket ha importanti doveri e una grande responsabilità nei confronti dei tantissimi giovani che praticano questa attività divenendo, per gli stessi, un riferimento importante e prezioso salvaguardando prima di tutto la salute”.

Mentre i ragazzi della C Gold si mantengono attivi con un piano di allenamento personalizzato da svolgere singolarmente i più giovani Aviators, sempre nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie previste, eseguono in questo periodo una serie di allenamenti individuali presso il campo all’aperto di Via Pulicari che il Comune di Lugo ha messo a disposizione della società lughese.

“Come ben sappiamo il basket, come tutto l’attività sportiva a livello dilettantistico, va avanti grazie alle risorse private dei proprietari, agli investimenti degli imprenditori e delle aziende sponsor che supportano i programmi e gli sforzi delle società” proseguono dal Basket Lugo -.Tutte le società sportive hanno impegni da rispettare, con giocatori, con i vari staff e con qualsiasi persona collabori e graviti intorno alle varie attività. Anche per questo motivo l’intero staff tecnico del Basket Lugo, nonostante le grandi difficoltà del momento, si è reso disponibile a mantenere viva l’attività con pieno appoggio della società stessa nonostante la consapevolezza dell’aumento dei costi di gestione che questo comporta. Siamo decisi ad andare avanti, tutti insieme, nella speranza di tornare presto alla normalità: noi non ci fermiamo!”