Prenoti una visita e il Cup ti propone il privato convenzionato prima del pubblico. È solo colpa del Covid?

Qualche tempo fa al Cup di Lugo chiedo un appuntamento per una risonanza magnetica.

Risposta dell’impiegata, peraltro molto gentile: “dopodomani a Villa Maria alle ore 15, va bene?.”

Resto perplesso: “…ma a Lugo, nel nostro ospedale?”

Risposta dopo qualche secondo di ricerca al computer: “A Lugo tra 15 giorni”.

Fortunatamente non ho urgenza e accetto il nostro ospedale.

Mi chiedo: la semplicità e l’indifferenza con cui l’impiegata (per favorirmi) propone il privato convenzionato prima del pubblico è indice di un sistema in cui i due livelli si sono ormai fusi inestricabilmente?

Propendo per questa ipotesi, altro che sussidiarietà o integrazione: qui si tratta di sostituzione e a lungo andare di …espropriazione oggi favorita al massimo dall’ esplodere del Covid?

Ovviamente, qualcuno dirà che le mie sono remore di carattere ideologico, ma temo di essere rimasto uno degli ultimi a richiedere di dare priorità al pubblico sul privato convenzionato in campo medico.

Come un soldato giapponese disperso nel Pacifico a guerra finita? Se così, qualcuno mi avverta, per favore. Grazie.

Angelo Ravaglia