Lugo. Conclusi i lavori di ristrutturazione di via Capucci su carreggiata stradale e marciapiedi

Si sono conclusi nel pieno rispetto delle tempistiche previste i lavori di ristrutturazione di via Capucci, a Lugo. Gli interventi, conclusi in questi giorni con il completamento delle ultime opere di segnaletica stradale verticale e orizzontale, hanno interessato l’intera via, da viale Dante a viale Europa, con lavori effettuati prima nel tratto tra viale Dante e via Dalmonte e poi tra via Dalmonte e viale Europa.

Nella via sono stati eseguiti lavori di scarifica e rifacimento di tutta la carreggiata stradale, marciapiedi compresi, oltre alla posa in opera di nuove caditoie, sostituzione dei chiusini in calcestruzzo esistenti con altri in ghisa e relativa messa in quota degli stessi, per un investimento di lavori di circa 125mila euro + Iva.