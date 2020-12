Mercoledì 30 dicembre il Sindaco Bassi insieme alla Vicesindaco Ghiselli, il Gruppo Alpini di Massa Lombarda e l’Associazione Auser Massa Lombarda si sono recati presso la Casa Protetta M. Geminiani per portare agli ospiti e al personale i loro particolari auguri di Buon Anno.

I canti intonati dal Gruppo Alpini hanno riscontrato ampio successo, le penne nere insieme ad Auser Massa Lombarda, hanno portato un momento di svago e spensieratezza agli ospiti della struttura.

Foto 3 di 3





Nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza per l’emergenza Covid, il Sindaco Bassi, la Vicesindaco Ghiselli hanno sottolineato quanto impegno ed attenzione vengano posti per la tutela e la salvaguardia della sicurezza degli ospiti presenti in struttura in particolare da parte della Coordinatrice Giulia Nappi. “Sono momenti ancora particolarmente difficili quelli che stiamo vivendo. Non bisogna permettersi di abbassare la guardia proprio ora perché anche la minima disattenzione potrebbe costituire un pericolo per la salute della parte più fragile della nostra comunità” hanno sottolineato.

“Un ringraziamento speciale ai volontari del Gruppo Alpini e di Auser che ancora una volta hanno dimostrato grande attenzione e sensibilità nei confronti della comunità donando agli ospiti un po’ di serenità. È importante esserci, cantare per loro, salutarli. Anche se dietro attraverso le vetrate abbiamo fatto sentire a tutti la nostra presenza e la nostra vicinanza. Un momento insieme durante il quale ricevere un sorriso ed un saluto è stato importante quanto il dare – proseguono sindaco e vicesindaco – . Non servono gesti eclatanti ma semplicemente piccoli gesti concreti. Servono presenze. Auguri quindi ai nostri anziani, ai loro famigliari, agli operatori della struttura perché il nuovo anno possa portare salute e serenità”.