Russi. Al via i corsi di lingua del Comitato di Gemellaggio

Comitato di Gemellaggio di Russi, con il patrocinio del Comune di Russi, organizza due corsi di lingua per imparare il francese e il tedesco, finalizzati ad acquisire le conoscenze basilari nel colloquio ed alla comprensione della cultura.

I corsi si articoleranno in dieci serate di lezione on line, in modalità videoconferenza, attraverso la piattaforma Google Meet.

Il corso di francese (corso base) si terrà il martedì dalle 18 alle 19 a partire dal 16 marzo 2021, mentre quello di tedesco (sempre corso base) il giovedì dalle 20 alle 21 a partire dal 18 marzo 2021.

I corsi si attiveranno quando avranno raggiunto i 5 partecipanti. La quota di partecipazione è di €75 (comprensivi di tessera associativa 2021 del costo di €10) per ogni corso.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al 338 4336204 (Alessia) o al 338 2266325 (Marianna) entro il 12 marzo 2021.