Lugo. Alberto Cassani presenta il suo ultimo libro in diretta Facebook dalla biblioteca “Fabrizio Trisi”

Martedì 30 marzo la biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo propone una nuova presentazione letteraria. Alle 18 Alberto Cassani presenterà il suo ultimo libro Una giostra di duci e paladini (Baldini + Castoldi, 2021).

La presentazione sarà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook del Comune di Lugo e della biblioteca Trisi. Per l’occasione, l’autore dialogherà con il sindaco di Lugo Davide Ranalli, introdurrà l’iniziativa la direttrice della biblioteca Luciana Cumino.

“La pandemia non permette di organizzare incontri in presenza – spiega il sindaco Davide Ranalli – ma grazie al costante lavoro della biblioteca di Lugo riusciamo a proporre comunque al pubblico nuovi appuntamenti dedicati alla letteratura. Anche se in questi mesi sono cambiate le modalità, la cultura non deve fermarsi, per questo siamo felici di ospitare l’amico Alberto Cassani per parlare de suo ultimo, interessante, libro. Una nuova occasione per dialogare insieme di letture e attualità, in attesa di poterlo fare finalmente di persona”.

Protagonista del libro è il giornalista Victor Costa. L’uomo è scomparso. Anche se è ormai sporadica la frequentazione che il professor Walter Savini ha con lui, la telefonata di Carla, l’ex moglie di Victor, lo mette in ansia. Forse perché sono tanti i ricordi che condivide con lui e con gli altri amici che lavorarono al progetto della Città del Teatro, che li aveva uniti all’incirca vent’anni prima. Ancora scosso, Walter decide di chiedere aiuto ai suoi vecchi compagni e consiglio al loro mentore di allora, Amleto Coen. Basterà sentirli perché le loro vite tornino a incrociarsi nella ricerca dell’amico scomparso. Nel frattempo, sono già in tanti sulle tracce di Victor, persino i Servizi segreti. Lo cercano perché ha tra le mani delle informazioni che potrebbero danneggiare il governo. E il capo, l’uomo che è tornato al potere impersonando lo spirito dei tempi e il destino della nazione, non può certo permetterlo. In questa giostra di “duci e paladini” si intreccia e si dipana un intrigo che coinvolge politica, ambizioni, denaro, amicizie e passioni mai sopite né dimenticate.

Alberto Cassani è nato e vive a Ravenna, dove si è sempre occupato di politica e di cultura. È stato assessore dal 1997 al 2011. Prima aveva diretto il circolo Gramsci della sua città e poi ha coordinato la candidatura di Ravenna a Capitale europea della cultura e le attività di Ravenna capitale italiana della cultura 2015.

Chi lo desidera potrà fare domande all’autore, scrivendo le proprie curiosità nei commenti delle dirette sulle due pagine Facebook (Comune di Lugo e Biblioteca Trisi). Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 38556 o scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.