Fusignano: dal 6 aprile al via ai lavori per cassa di espansione. Modifiche alla viabilità alla rotonda del Pavone

Da martedì 6 aprile la rotatoria “del Pavone” a Fusignano (all’incrocio tra via Garibaldi e via Santa Barbara) sarà chiusa al traffico per l’avvio del cantiere di posa di una condotta idraulica, nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo collegamento con la cassa di espansione “Garibaldi”.

Il cantiere durerà circa dieci giorni, periodo in cui il traffico sarà ridirezionato verso le vie periferiche.

Successivamente, attorno al 16/19 aprile, il tratto di via Garibaldi tra la rotonda e via Molino, rimarrà a traffico limitato ai soli residenti e attività economiche per un’ulteriore durata del cantiere di circa 20 giorni.

Complessivamente, i lavori interesseranno l’area stradale compresa tra la rotonda e via Garibaldi fino al civico 111.