Lugo. Sabato 10 aprile concerto online per il 76esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo

Passogatto ricorda la Liberazione di Lugo con un concerto in streaming. Sabato 10 aprile alle 11, in occasione del 76esimo anniversario della Liberazione della Città dal nazifascismo, sarà trasmesso online il concerto di Germano Bonaveri. Per l’occasione porterà i suoi saluti anche il sindaco di Lugo Davide Ranalli. Il concerto sarà visibile su www.passogatto.it.

Nato a Bologna nel 1968, Germano Bonaveri fin da piccolo si appassiona al mondo dei cantautori. Nei suoi testi parla di difesa dei diritti umani, di ingiustizia sociale, del progressivo avvelenamento del pianeta. Ha pubblicato numerosi album, l’ultimo suo lavoro è “Il bardo e il re dei gatti”.

Riprese a cura di Elisa, Alessio e Mirco Villa. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio con il patrocinio del Comune di Lugo. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 333 2513259 (Ciro) o visitare il sito www.passogatto.it.