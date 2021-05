Il reale rischio trombotico da vaccini anti COVID-19. Webinar organizzato dal Centro Demetra di Lugo

È in programma lunedì 10 maggio, dalle ore 18 alle ore 19 su piattaforma Microsoft Teams un webinar gratuito dal titolo “Il reale rischio trombotico da vaccini anti COVID-19”, organizzato del Centro Medico Demetra di Lugo, che vede come relatore il Prof. Palareti Gualtiero, angiologo di fama internazionale, da sempre ricercatore in ambito di trombosi e trombofilia e membro del gruppo di lavoro AIFA per la valutazione dei rischi trombotici da vaccini anti COVID-19.

Il webinar sarà moderato dalla Dottoressa Tiziana Bartolotti, Direttore Sanitario del Centro. «Lo scopo della videoconferenza– spiega Tiziana Bartolotti – è di fornire informazioni chiare ed attendibili riguardanti un argomento di estrema confusione mediatica.»

Per informazioni e modalità di partecipazione visita il sito www.ambulatoridemetra.it nella sezione NEWS, dove sarà presente il link per partecipare. La partecipazione è libera e gratuita.