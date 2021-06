Cotignola. “Sipario 13 Summer”, al via la stagione estiva nel giardino del Teatro Binario

Nel giardino del Teatro Binario di Cotignola inaugura la stagione estiva Sipario 13 Summer: un cartellone di sette appuntamenti, da sabato 19 giugno a giovedì 15 luglio, tra prosa, stand up comedy, circo teatro e musica folk. Tutte serate pensate per “e…vadere”, citando il titolo scelto da Cambio Binario per questa nuova rassegna, e tornare ad applaudire e a vivere il teatro in presenza.

A inaugurare le serate uno spettacolo acrobatico, dai ritmi latinoamericani, adatto a un pubblico di tutte le età. Sabato 19 giugno andrà infatti in scena Amor dell’Havana Acrobatic Ensemble che, direttamente da Cuba, porta uno show ispirato alle opere del premio Nobel Gabriel García Márquez che racconta tutte le sfaccettature dell’amore grazie ad una grande varietà di numeri acrobatici, salti a terra e con la corda, mano a mano, giocoleria con coltelli, fuoco, clave e diabolo, ruota cyr, altalena.

Dalle acrobazie dell’amore a quelle della prima esperienza di guida, interpretate da una coppia d’eccezione, per la prima volta sul palco insieme, Corrado Tedeschi con la figlia Camilla, protagonisti di Partenza in salita, in programma giovedì 24 giugno. Lezioni di guida, ma anche di vita, perché l’insegnante non sarà un istruttore, bensì un padre sessantenne, separato e non rassegnato allo scorrere del tempo che, nell’ora di lezione alla volta della patente, si trova a cercare di ricostruire un rapporto con la figlia ventenne arrabbiata. Tra il rancore di lei e l’(apparente) leggerezza di lui, salgono sul palco “incidenti” e momenti di panne, alla ricerca di un rapporto e dell’occasione per conoscersi davvero.

Venerdì 2 luglio calcherà l’insolito palcoscenico cotignolese la regina della stand up comedy italiana, Michela Giraud, seconda data dell’intenso tour che toccherà teatri di tutto lo stivale. In La verità, nient’altro che la verità lo giuro!, tra la scoperta di un nuovo amore e il consolidamento che le madri sono “generatori di ansia” naturali, tra una denuncia contro la “setta delle curvy” e uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele”, Michela darà voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni italiote. Il tutto all’insegna di un motto contro le ingiustizie e gli stereotipi, che è ormai quasi un suo stile di vita: “Io te meno!”.

Giovedì 9 luglio appuntamento con Francesca Reggiani, attrice, comica, imitatrice, volto familiare del cinema e della tv nazionale. Tutto quello che le donne (non) dicono è un one-woman show che, con ironia, si fa spazio tra le sfumature della crisi spirituale, sociale, relazionale e sessuale che sta attraversando l’Italia, confusa tra amore e sesso, tra Pil e sex appeal. Un manuale di sopravvivenza al caos, una bussola per orientarsi in un mondo sempre più smagnetizzato: “Facebook, Twitter, Whatsapp tutto dipende dal profilo che hai!”

La rassegna mercoledì 14 luglio cede il passo alla letteratura per una serata di ScrittuRa Festival che, per la prima volta, si ferma anche a Cotignola. Protagonista Jennifer Guerra, scrittrice e filosofa, che, in dialogo con Matteo Cavezzali, partendo dal suo ultimo libro Il capitale amoroso si sofferma in una riflessione sull’amore al tempo del consumismo. L’ingresso è libero, non è necessaria la prenotazione.

A chiudere Sipario 13 Summer, giovedì 15 luglio, sarà Antonello Taurino, autore e interprete de La scuola non serve a nulla 2.0. Dalla “buona scuola” alla Dad per una riflessione dai toni tragicomici dentro la scuola, in classi terremotate, multireligiose e multilinguistiche. Nei panni di un prof di una scuola di frontiera, sospeso dal servizio, Taurino nella realtà docente precario di giorno e attore altrettanto precario di sera, racconta una situazione che conosce direttamente sulla propria pelle, attraverso lo sguardo autobiografico di un professore che nella vita è anche comico.

Gli spettacoli avranno tutti inizio alle 21.30. La rassegna è diretta e organizzata dall’associazione Cambio Binario con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cotignola.

Prevendita su www.diyticket.it, al numero 06 04 06. A Cotignola sono stati attivati punti vendita presso la Tabaccheria Patuelli (piazza Vittorio Emanuele II, 35, telefono 0545 40324) e presso la Cartoleria B&B (via Dante Alighieri, 18/A, telefono 0545 42122).

Per ulteriori informazioni, chiamare il 373 5324106, oppure scrivere a info@cambiobinario.it.

Festa della musica: lunedì 21 giugno al Binario con danza e folk romagnolo

A suon di polka, walzer e mazurka, l’associazione Cambio Binario ha deciso di aprire le danze e il ritorno alla musica dal vivo. In occasione della Festa della musica, festeggiata universalmente il 21 giugno, il giardino del Teatro Binario celebra la Romagna e le sue tradizioni. Musica folk dunque, eseguita dall’Orchestra Mirco Gramellini nella sua formazione completa, accompagnata dai ballerini della scuola Danze Romagna del maestro Stefano Bandoli saranno gli ingredienti di questa serata dedicata a tutti coloro che, a causa dell’età, hanno dovuto rinunciare più di altri a occasioni di incontro e socialità, venute a mancare durante la pandemia. Una festa della musica, una festa della Romagna, una festa dei nonni e non solo: è questo il motore di un “fuori programma” dell’estate teatrale cotignolese.

La serata è a ingresso libero. Prenotazione consigliata presso Elettrodomestici Randi (telefono 0545 40154, oppure 347 7815756).