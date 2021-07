Aviators Lugo. Doppio ruolo per Aki Zarifi nominato direttore sportivo

Ancora importanti novità in arrivo per quanto riguarda l’assetto societario in casa Aviators Lugo. “Con grandissima soddisfazione – annuncia il Presidente Luciano Giovannini – desidero confermare che il nostro responsabile del settore giovanile Aki Zarifi ha accettato da quest’anno di ricoprire anche il ruolo di direttore sportivo andando a ricoprire quel fondamentale incarico che in società servirà da anello di congiunzione tra settore giovanile e prima squadra”.

Zarifi sarà quindi il primo collaboratore di coach Marcello Casadei che afferma di “essere estremamente felice della decisione” aggiungendo che “con Aki ho un ottimo rapporto anche di amicizia e ritengo sia la persona più giusta a ricoprire questo ruolo per le sue capacità, la sua competenza e anche per la grande attenzione ai dettagli. Nel suo nuovo ruolo Aki sarà fondamentale per la crescita del progetto di Lugo e questa scelta conferma la volontà della società di volere proseguire con impegno e tanta voglia di fare bene”.