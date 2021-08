Rifondazione Comunista Lugo e Villa San Martino su degrado Giardino della Rocca: “come viene gestito l’affitto dell’area?”

Rifondazione Comunista Lugo e Villa San Martino interviene in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate dall’assessore comunale al verde di Lugo Maria Pia Galletti, intervistata in merito alla situazione del giardino della Rocca ” che sarebbe da manutenere perché le piante sono in sofferenza”.

“La situazione viene descritta in degrado avanzato da anni, anche dall’assessore Valmori, e sembra che non ci siano i fondi per intervenire – spiegano da Rifondazione Comunista -. Ci facciamo a questo punto delle domande e le facciamo alla Giunta, magari possiamo anche suggerire dove reperire fondi: Il Comune che affitta l’area ad un pub/ristorante non può investire quel denaro? Dall’ultima gara il Comune percepirà 13.000€ più IVA all’anno dal 2021 al 2025 cioè 65.000€/5 anni (erano 12.500€/anno prima della gara). Se non bastano, e in effetti ci sembrano un po’ pochi per la posizione, perché si affitta uno spazio così di pregio per poi rimetterci? Dai bandi inoltre risulta che l’affittuario deve fare manutenzione anche al verde, lo fa? Qualcuno controlla? E’ tenuto a mandare dei report a qualcuno? Come per i giardini della Rocca non si fanno bandi regionali, come si facevano per la Rocca stessa?”

“Ci si è concentrati molto sull’erba sintetica, perdendo di vista quella vera, visto che il problema è già a conoscenza della Giunta da anni – proseguono da Rifondazione Comunista Lugo e Villa San Martino-. Sempre inerente alla mancanza di denaro, dovuti ai tagli dei vari governi di destra-centrosinistra, ci chiediamo come mai il Comune abbia presentato un bando per l’affitto dei giardini, senza dare priorità all’offerta economica. Rinunciato quindi ad un aumento offerto dall’altra azienda partecipante al bando di circa 7.502,00€ e si accontenta di soli 500,00€ di aumento? ”

“In sostanza si sarebbe passati dai 13.000 euro più iva all’anno attuali ai 20.000 più iva annui, cioè a 100.000€/5anni invece di 65.000€- spiegano – L’azienda che ha vinto il bando con i “punti tecnici” del progetto, ha battuto l’atra 62,33 a 59, quindi di pochissimo, e inoltre l’azienda “perdente” è risultata ai punti essere anche migliore e più affidabile della vincente nel settore della ristorazione. Come mai non si è fatto nulla e si è rinunciato a 100.000 euro per 5 anni? Soldi che potevano essere utilizzati per il giardino in degrado già da anni” concludono da Rifondazione Comunista Lugo e Villa San Martino.