Lugo. In piazza Savonarola serata dedicata al ricordo di Cristiana Ferretti

Il 13 settembre alle 21, presso il Chiostro della Collegiata di Piazza Savonarola, ci sarà una serata commemorativa per Cristiana Ferretti organizzata dall’associazione di volontariato “In Chiave Cristiana”.

L’attività dell’Associazione di volontariato “In Chiave Cristiana” nasce da un gruppo di amici per proporre sul nostro territorio della Romagna e in particolare nella città di Lugo (Ravenna) eventi culturali, sociali, di solidarietà in ricordo di Cristiana Ferretti, giovane cantante lirica e appassionata della bellezza della vita, scomparsa nel 2012.

Dal 2013, in maniera continuativa l’associazione ha proposto nella città di Lugo alcuni eventi culturali, di musica, di teatro, di danza con l’obiettivo di sostenere progetti di solidarietà per persone in difficoltà.

Durante la serata del 13 settembre saranno presenti i seguenti artisti: Matteo Salerno (flauto), Monica Micheli (arpa), Kelly McClendon (soprano) e il Duo Veronese-De Marco.

La serata sarà presentata da Gianni e Paolo Parmiani. La serata è organizzata nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. E’ obbligatorio per l’accesso il GREENPASS. I posti sono limitati, è consigliata la prenotazione del biglietto di ingresso presso la Tabaccheria Pimpinella, via Baracca 35/1 – Lugo