“Pedalata della ripresa” in Bassa Romagna. Domenica 19 settembre partenza sincronizzata da nove Comuni

La mattina di domenica 19 settembre in Bassa Romagna ci sarà la “pedalata della ripresa” autogestita, organizzata dall’Unione nazionale veterani dello sport.

Alle 8.30 è prevista la partenza in contemporanea dai nove Comuni della Bassa Romagna, coi gruppi che alle 10.30 arriveranno a Lugo nel piazzale Veterani dello sport (zona piscina – stadio). Alle 11 la carovana si trasferirà in piazza Trisi per ricevere il saluto delle autorità e i gadget della giornata.

Al termine della manifestazione ci sarà l’opportunità di pranzare nel parco dei mulini di Lugo, in via Don Angelo Ceroni 12 presso la sede della Consulta Lugo Ovest, con piatto di pasta e patatine

Per partecipare è necessaria la prenotazione al 339 4607133 (Maria Assunta Ravaglia) o al 389 8335935 (Mario Marescotti), email mariaassuntaraavaglia@gmail.com.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il supporto di Uisp e il contributo del Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese.