Massa Lombarda: premiate le partecipanti al concorso “Esplorando bellezza”

Venerdì 24 pomeriggio nel giardino del centro culturale Venturini si è svolta la premiazione del concorso “Esplorando bellezza – la figura femminile al Centro Culturale Venturini”.

Il concorso era stato lanciato nei mesi scorsi dal Comune di Massa Lombarda ed era aperto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo grado della Bassa Romagna, che dovevano creare un’opera ispirata alle figure femminili che si possono incontrare passeggiando per il Museo Venturini.

Le ragazze delle scuole medie partecipanti al concorso, provenienti da Massa Lombarda, Conselice e Sant’Agata sul Santerno, sono state premiate dagli Assessori Ghiselli Carolina e Fiori Elisa di Massa Lombarda, Alberoni Raffaele di Conselice, Fabiana Turchi e Emanuela Bacchilega della BCC (main sponsor dell’evento), Franca Marani e Mirella Dalfiume di UDI Unione Donne Italiane di Massa Lombarda.

L’Istituto Comprensivo Francesco d’Este ha supportato in ogni fase la realizzazione del concorso, e in particolare grazie alla fattiva collaborazione della Prof.ssa Fabiola Baroncini.

Nel corso della premiazione sono state tante le suggestioni che gli intervenuti hanno voluto lasciare alle studentesse, complimentandosi per le creazioni artistiche realizzate: dall’importanza dello studio e del sapere, all’empowerment femminile per colmare il gender gap che si è ampliato in questo periodo pandemico.

Il concorso è stato organizzato dal Comune di Massa Lombarda, su iniziativa dell’Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con l’associazione Unione Donne Italiane Udi di Massa Lombarda e con Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.