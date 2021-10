Questa mattina la ditta REM di Napoli, aggiudicataria dell’appalto di RFI, ha preso possesso in via Bagnoli delle aree interessate dai “lavori di realizzazione delle opere sostitutive del passaggio a livello al km 17+748 della linea Castel Bolognese-Ravenna in Comune di Bagnacavallo”, con l’attività di picchettamento delle zone oggetto dell’intervento.

Erano presenti per il Comune la sindaca Eleonora Proni e il capo Area Tecnica, l’ingegnere Luigi Cipriani, accanto ai tecnici di Italfer, società partner di RFI, incaricata della direzione lavori.

Il progetto prevede il superamento delle problematiche connesse al passaggio a livello di via Naviglio a Bagnacavallo. Ciò avverrà attraverso la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità della lunghezza di circa 1 chilometro che collegherà – attraverso tre nuove rotatorie e un sottopasso ferroviario in via Bagnoli Superiore – la strada provinciale San Vitale con l’area produttiva posta sulla provinciale Naviglio nei pressi della rotonda di immissione sull’A14Dir.

Il costo complessivo del progetto è di circa 12 milioni e 850mila euro, oltre la metà dei quali finanziati dal Comune di Bagnacavallo con contributi di RFI, Regione e Provincia.

Nelle prossime settimane partirà la prima lavorazione prevista che consiste nella bonifica da ordigni bellici esplosivi.