Lugo: domani sera 21 ottobre il Consiglio comunale, l’ordine del giorno

Giovedì 21 ottobre è convocato alle 20 il Consiglio comunale di Lugo, che si svolgerà nel Salone Estense presso la Residenza Comunale in Piazza Martiri, 1. All’ordine del giorno: l’aggiornamento delle disposizioni operative per lo svolgimento in sicurezza delle sedute di Consiglio in presenza durante l’emergenza sanitaria Covid 19; la nomina del collegio dei revisori dei conti del Comune di Lugo per il triennio 01 ottobre 2021 – 30 settembre 2024 e determinazione del compenso; richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale da parte dei gruppi consiliari “Per la buona politica”, “Lega Romagna – Salvini Premier”, “Movimento 5 Stelle” e “Gruppo misto” ai sensi dell’art. 22 del regolamento del Consiglio Comunale di Lugo su problema sicurezza urbana, alla presenza del Prefetto di Ravenna; sostituzione di un componente nelle commissioni consiliari di I, II e III dipartimento e nella commissione consiliare di controllo attività società partecipate; indirizzo per l’avvio di un’indagine di mercato volta all’acquisizione di un immobile da destinare ad impianto sportivo-ricreativo.

Sono previste Comunicazioni, Mozioni e Interrogazioni. Interrogazione urgente presentata dal gruppo consiliare Per la buona politica sulla sicurezza urbana e atti vandalici, violenza e degrado nel territorio del comune di Lugo -(13/09/2021) – inviata risposta in data 25/09/2021; Mozione presentata dal gruppo consiliare Per la buona politica sulla sicurezza urbana; Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Lega Romagna – Salvini Premier, su episodi di violenza, microcriminalità e degrado urbano nella città di Lugo – (13/09/2021) – inviata risposta in data 25/09/2021; Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Partito Democratico in merito alle violenze fasciste avvenute il 9 ottobre a Roma.

La riunione si svolgerà nel rispetto delle misure anti contagio da Covid19 e la cittadinanza non potrà partecipare, ma potrà seguire la diretta streaming dell’incontro utilizzando il link pubblicato nel sito del Comune di Lugo.