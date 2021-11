Gli Aviators Lugo si illudono ma non trovano il colpo del ko

Gli Aviators non trovano il primo sigillo esterno della stagione, pur dopo avere condotto i giochi per buona parte della seconda frazione di gioco.

I lughesi, reduci da una settimana difficile che ha portato alle assenze forzate di Agatensi e Alessandrini, mancano il colpo del ko proprio nel finale quando non riescono a segnare il canestro decisivo in un paio di occasioni e si lasciano sfuggire così una vittoria che nonostante le difficoltà sarebbe stata ampiamente alla portata e che non avrebbero per nulla demeritato.

Il match non è certo di quelli più spettacolari ed il risultato resta incerto per tutta la durata della gara. Gli ospiti sembrano nel secondo tempo poter avere la meglio allungando in più occasioni ma venendo regolarmente ripresi per essere beffati proprio al fotofinish.

Grifo Imola – Lugo Aviators 67-66 (22-18, 36-38, 55-58)

Aviators Lugo

Agatensi ne, Baroncini 4, Silimbani 10, Ricci, Squarcia 3, Biandolino 13, Marabini 11, Arosti 5, Ravaioli 20, Gentili ne, Bardi ne. All. Casadei.