Caritas di Massa Lombarda presenta il nuovo sportello di ascolto per i cittadini

La Caritas di Massa Lombarda, da sempre impegnata a fianco dell’Amministrazione Comunale per supportare e sostenere le fragilità economiche e sociali del territorio, offre un servizio di consulenza e sostegno psicologico volto a promuovere la tutela e il benessere dei cittadini. Ascoltiamoci è uno spazio riservato, di accoglienza, di ascolto, privo di giudizio, dove grazie all’aiuto di una psicologa è possibile chiedere un supporto utile per affrontare situazioni di disagio.

Lo spazio di ascolto è attivo presso il Comune di Massa Lombarda il mercoledì dalle ore 12 alle ore 14, solo su appuntamento. Lo sportello è totalmente gratuito ed è rivolto a chiunque si trovi in una condizione di difficoltà, malessere o senta il bisogno di confrontarsi con un esperto.

“In questo periodo così difficile dal punto di vista emotivo, in cui siamo tutti chiamati a rimettere mano alla nostra vita e a riorganizzare il nostro tempo e la nostra quotidianità, pensiamo sia tanto importante starci accanto e camminare insieme” ha commentato la Vicesindaco Carolina Ghiselli. – “Offrire la possibilità, per chi lo desidera, di potersi rivolgere allo sportello di ascolto psicologico pensato per i cittadini la riteniamo una cosa di grande valore ancor più se a proporlo è l’associazione Caritas Massa Lombarda da sempre attenta e sensibile alle criticità e fragilità del nostro territorio”.

I contatti per prendere appuntamento sono i seguenti: ascoltiamocisportello@gmail.com e 339-5423602 dott.ssa Cecchetto Valeria.

Questo servizio nasce dalla collaborazione tra l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Comune di Massa Lombarda che ne hanno concesso il patrocinio e l’associazione Caritas Massa Lombarda.