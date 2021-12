Liberazione di Bagnacavallo. Si concludono martedì 21 dicembre le iniziative per il 77° anniversario

Dopo le iniziative tenutesi a Villanova, Glorie e Masiera, si concluderanno martedì 21 dicembre le celebrazioni per il 77° anniversario della Liberazione di Bagnacavallo, promosse da Comune, Comitato Permanente Antifascista e Consigli di Zona.

Le iniziative del 21, giornata dell’anniversario, si terranno tutte a Bagnacavallo.

Alle 9.30 sarà celebrata una messa presso la Collegiata di San Michele, poi in piazza della Libertà ci sarà il saluto della sindaca Eleonora Proni e la deposizione di una corona al monumento ai Caduti.

In serata, alle 20.45 il Teatro Goldoni ospiterà l’iniziativa Liberazione in Musica e Parole, con la presentazione del libro È gradita la camicia nera di Paolo Berizzi (Rizzoli 2021) con la collaborazione di Bottega Matteotti. Berizzi sarà intervistato da Manuel Poletti, direttore del settimanale Setteserequi.

Seguirà il concerto R-esistente dei Khorakhanè. La serata è a cura della sezione di Bagnacavallo dell’Anpi.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: www.eventbrite.it/e/biglietti-liberazione-in-musica-parole-225813102067

Accesso con Green pass rafforzato.

Info: 389 0003321 – bagnacavalloanpi@gmail.com

Le iniziative si svolgeranno in ottemperanza alle normative anti Covid-19.