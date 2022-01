Inizio della stagione indoor 2022 con primati e vittorie per l’Atletica Lugo

Sabato 8 e domenica 9 gennaio le atlete dell’Atletica Lugo e gli atleti lughesi che gareggiano per Atletica Imola hanno debuttato nella stagione indoor 2022, portando a casa ottimi risultati, al primo meeting nazionale svoltosi all’impianto indoor di Ancona.

Nella prima giornata l’ostacolista Valentina Bianchi vince la prova dei 60 metri ostacoli femminili, segnando 8’’77 (8’’66 in batteria); dietro di lei, la velocista Stefania Di Cuonzo si piazza al quarto posto, con 8’’91 in batteria e 9’’05 in finale. Primato personale indoor negli 800 metri per Lovepreet Rai (4^ con 2’22’’59 (tre secondi abbondanti di miglioramento). Matilde Martinelli è nona nel salto in lungo femminile con 4,16 metri.

La seconda giornata si apre con i 60 metri: al maschile con Davide Venieri a 7’’66, al femminile con Stefania Di Cuonzo che corre in 7’’61 per il terzo posto nella prima finale dopo aver segnato 7’’68 in batteria, con Valentina Bianchi (13^ con 7’’87 sia in batteria che in finale); e si migliora Valentina Bonetti con 7’’88 in batteria e 7’’96 in finale. Nei 400 metri Davide Venieri corre in 58’’33.

A questi risultati bisogna sicuramente aggiungere l’ottimo nono posto di Riccardo Ghinassi al Cross Internazionale del Campaccio nella categoria Juniores, mostrandosi sempre tra i migliori atleti nella propria categoria.

Le prossime settimane saranno ricche di altri appuntamenti, con le manifestazioni indoor di Ancona, Padova e Parma e con la prima fase dei CdS di corsa campestre a Cesena.