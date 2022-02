Sant’Agata sul Santerno. Domenica 6 febbraio concerto operistico in chiesa con il soprano Paola Sanguinetti

Sant’Agata sul Santerno celebra la patrona cittadina, con una serie di iniziative dall’1 al 6 febbraio.

Domenica 6 febbraio dalle 12 alle 12.30 al centro sociale Ca’ di Cuntadèn sarà possibile ritirare il pranzo da asporto (cappelletti e tris di dolci); sarà anche possibile acquistare sabadoni e mistuchine (anche il sabato negli stessi orari). Informazioni e prenotazioni al 339 4155591 (Simonetta) o 331 6203386 (Antonio).

In particolare, domenica 6 febbraio alle 21 nella chiesa parrocchiale è in programma un concerto operistico con musiche di Verdi, Puccini, Donizetti, Bellini, in omaggio a Maria Callas, con Paola Sanguinetti (soprano) e Davide Burani (arpa).

Paola Sanguinetti ha studiato al conservatorio «Arrigo Boito» di Parma e all’accademia lirica internazionale di Katia Ricciarelli. È stata la protagonista di diverse opere liriche, quali La Cambiale di Matrimonio, L’Elisir d’Amore, La Bohéme, Pagliacci, La Traviata di Verdi, Il Tabarro, Suor Angelica Le Nozze di Figaro, Tosca. È stata Donna Elvira nel Don Giovanni, Desdemona in Otello Leonora nel Trovatore, Adriana Lecouvreur nell’omonima opera di Cilea. Dal 1997 collabora attivamente con il tenore Andrea Bocelli esibendosi al suo fianco nei tour innternazionali.

Davide Burani, modenese, si è diplomato in pianoforte al conservatorio «Niccolò Paganini» di Genova e ha ottenuto il diploma in arpa al conservatorio «Arrigo Boito» di Parma. È prima arpa della Filarmonica dell’opera italiana «Bruno Bartoletti» e collabora, in qualità di prima arpa, con l’orchestra della Radio svizzera italiana, l’orchestra del teatro comunale di Bologna, l’orchestra «Bruno Maderna» di Forlì, l’orchestra sinfonica dell’Emilia Romagna «Arturo Toscanini» e l’orchestra sinfonica delle isole baleari di Palma de Mallorca.

Prenotazioni al 389 1954270 o scrivendo a ensemblemariani@gmail.com; ingresso gratuito.

Infine, dal 7 al 21 febbraio nella biblioteca comunale «Loris Ricci Garotti» sarà allestita la mostra «Mamma Lingua – Storie per tutti nessuno escluso», oltre cento libri selezionati a livello internazionale tra la migliore produzione editoriale per l’infanzia, scritti in 26 lingue. L’esposizione, itinerante nei Comuni della Bassa Romagna, sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca.

La festa della patrona è organizzata dal Comune di Sant’Agata sul Santerno, in collaborazione con la parrocchia e le associazioni.