“Lòm a Mêrz” al Museo della Vita Contadina di San Pancrazio: mostra su lavorazione della canapa e accensione del fuoco

Anche quest’anno torna la tradizione dei “Lòm a mêrz” (i lumi di marzo): l’accensione di falò propiziatori nelle aie e nei cortili delle case di campagna, che una volta intendevano celebrare l’arrivo della primavera e invocare un’annata favorevole per il raccolto nei campi e che oggi si trasformano in serbatoi di eventi e serate a tema con lo scopo di valorizzare le eccellenze agricole, culinarie e artigianali locali.

Grazie all’impegno dell’associazione organizzatrice “Il lavoro dei contadini” in vari comuni delle province di Ravenna, Forlì, Ferrara e Bologna si accenderanno grandi falò, attorno ai quali si svolgeranno iniziative e incontri legati alla tradizione e alla cultura contadina e fra balli, spettacoli, mostre, presentazione di libri, sarà possibile degustare vini e cibi tipici dell’enogastronomia romagnola.

Il vasto calendario prevede anche l’immancabile appuntamento sul nostro territorio russiano con l’evento organizzato presso il Museo della Vita Contadina di via XVII Novembre a San Pancrazio, dove, lunedì 28 febbraio, si svolgeranno attività didattiche, inaugurazioni mostre, degustazione dolcetti vari con intrattenimento musicale.

Lunedì 28 febbraio 2022

ore 19.30 – apertura mostra fotografica sulla lavorazione della canapa e visita guidata al museo.

La Canapa, il prodotto che ha dato ai nostri nonni la possibilità di avere una fibra versatile a molti usi e con la quale si possono realizzare i più svariati prodotti, dalla biancheria per la casa alle corde per le navi.

ore 20.00 – accensione fuoco, presentazione della pubblicazione “Riti e mangiari” proposta dalla Dott.sa Luisa Calderoni, sulle tradizioni romagnole, distribuito a offerta libera e musica eseguita dal Maestro Carnevali;

Ingresso con green pass e mascherina FFP2, come da normativa vigente.

Per informazioni:

Museo della Vita Contadina in Romagna

Via XVII Novembre, 2/a – San Pancrazio

Tel. 0544 552172 (il sabato mattina)

Cell. 335 6816655 Giuliana Conti

Cell. 339 5822074 Patrizia Berlati

Email. vitacontadina@alice.it www.vitacontadina.ra.it