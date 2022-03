Cotignola. Ricco e variegato programma al femminile per celebrare l’8 marzo

Cotignola si prepara a celebrare l’8 marzo con un ricco e variegato programma al femminile promosso dall’Assessorato alle Pari opportunità, con la partecipazione delle associazioni del territorio.

Martedì 8 marzo si parte con due laboratori: dalle 13.30 alle 15 la biblioteca «Luigi Varoli» di Cotignola, in collaborazione con l’istituto «Don Stefano Casadio», organizza all’interno di un percorso rivolto alle scuole medie un laboratorio dedicato all’autrice Grazia Nidasio, a cura di Vito Baroncini, fumettista e artista.

Dalle 16 alle 18 l’associazione culturale Selvatica allestisce la scuola Arti e mestieri per dare vita a un laboratorio di creazione di perle e pendenti, per realizzare una grande collana collettiva chiamata «La collana del tempo». Informazioni e prenotazioni a postaselvatica@gmail.com.

Alle 18.45 dal portico della biblioteca Varoli (corso Sforza 24), parte la consueta camminata per le donne organizzata dal Comune di Cotignola con la Collaborazione dei gruppi di cammino di Cotignola e Barbiano e Podisti Cotignola; all’arrivo a tutte le donne sarà offerto un omaggio floreale a cura della Floricoltura Gaudenzi di Cotignola.

La serata prosegue con la musica del Laura Lo Buono Trio, composto da Stefano Passaretti alla batteria, Luca Savorani alla chitarra e Laura Lo Buono al violino e voce, che accompagneranno l’aperitivo organizzato da Cotignola Invita con la collaborazione delle attività del territorio e dell’azienda cotignolese F.lli Vergnani.

Mercoledì 9 marzo alle 21 Maria Pia Timo torna al teatro Binario con Una donna di prim’ordine, organizzazione a cura dell’associazione Cambio Binario. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 373 5324106.

Sabato 12 marzo alle 21 al teatro Binario ci sarà Arrivederci, uno spettacolo teatrale liberamente tratto da All’Ultimo Minuto, vita di una donna così di Rita Agnese. Prodotto dai fratelli Caggio, con Cecilia Vecchio, regia di Livia Castiglioni e Cecilia Vecchio. Una donna, Rita, conduce lo spettatore sullo sfondo dell’Italia del dopoguerra, dalla campagna romagnola alle grandi città, in un cammino dove afferma la propria personalità di donna anticonformista , fedele a sé stessa, ironica. Informazioni e prenotazioni allo 0545 908826, email eventi@comune.cotignola.ra.it.

Le iniziative sono organizzate con il patrocinio del Comune di Cotignola.