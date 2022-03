Liceo di Lugo e Università per Adulti: dal 19 marzo quattro incontri su teatro, cinema, musica ed energia, aperti a tutta la cittadinanza

Il Liceo di Lugo già da molti anni ospita l’Università per adulti e collabora con grande disponibilità di tutto il personale, e in particolare del Dirigente scolastico, sia per l’organizzazione dei corsi che per le attività collaterali ai corsi stessi.

Questa intesa si è tradotta in una nuova collaborazione per realizzare quattro incontri dell’Università per adulti, che avranno luogo nell’Aula magna del liceo e sono rivolti gratuitamente a tutta la cittadinanza.

Sabato 19 marzo, ore 16, Aula magna

“Ecoteatro. Il teatro è trasformazione”

Lorenzo Giossi, giovane e brillante regista, accompagnato da Ilaria Giossi (costumista) e Elisa Benadduce (soprano) illustrerà con parole, musica e immagini la sua idea di teatro “ecologico”, con particolare riferimento all’opera lirica,nella prospettiva di interventi scenografici e di regia che rendano meno costosi gli allestimenti.

Sabato 26 marzo, ore 16, Aula magna

“Un viaggio inedito tra arte e cinema”

Marco Tagliavini, apprezzatissimo docente della nostra università, analizzando “Vertigo”, l’opera più matura di Alfred Hitchcock, mostrerà come il famoso regista di film gialli abbia utilizzato bellissime suggestioni, ispirate all’arte figurativa.

Sabato 9 aprile, ore 16, Aula magna

“Italia e Unione europea possono affrancarsi dal gas naturale russo?”

Demostenes Floros, già nostro apprezzatissimo relatore, responsabile energia del CER di Roma e docente al master in Relazioni internazionali d’impresa Italia-Russia, dell’Università di Bologna. Già da molto tempo si occupa di energia dal punto di vista geopolitico e ci parlerà delle necessità di approvvigionamento energetico nazionale ed europeo, anche in rapporto alle conseguenze delle drammatiche vicende internazionali.

Sabato 23 aprile, ore 16, Aula magna

Paolo Parmiani, notissimo e amato attore e Daniela Pini, famosa cantante lirica concluderanno questo breve ciclo di conferenze con una lezione-concerto, nella quale ci condurranno in una brillante escursione fra opere musicali e opere letterarie: “Viaggio dalla letteratura all’opera lirica…e ritorno”

L’accesso e la presenza a tutti gli incontri saranno regolamentati secondo le disposizioni vigenti in materia di Covid19.