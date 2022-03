Consiglio Comunale di Lugo, delibere e ordine del giorno approvato

Il Consiglio Comunale di Lugo, nella seduta di ieri 24 marzo, ha approvato cinque delibere e la surroga dei componenti delle Consulte di decentramento di Lugo centro storico, Bizzuno e Belricetto. Quest’ultima è stata votata all’unanimità, assieme alle delibere sulla riapprovazione del regolamento per l’applicazione del canone unico, a quella sull’autorizzazione alla costruzione di una cabina elettrica in deroga alla distanza dalla sede stradale in via Mensa, alla delibera sull’approvazione della variante agli strumenti urbanistici per la costruzione di un nuovo piazzale in via Alberico Da Barbiano, e alla delibera sull’adesione del Comune di Lugo all’Associazione Città dell’aria. Unanime è stata anche la votazione per l’immediata eseguibilità di queste delibere.

La delibera per la regolarizzazione dei lavori di somma urgenza (già eseguiti) per piazza XIII giugno con approvazione dei lavori e copertura della spesa (15 mila euro) è stata approvata con 15 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Gruppo misto/ Fabrizio Lolli), 4 voti contrari ( Per la Buona Politica, Movimento 5Stelle, Gruppo misto/ Davide Solaroli), 4 astenuti (Lega Romagna – Salvini Premier) e uguale votazione ha avuto l’immediata eseguibilità.

Il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità un ordine del giorno condiviso da tutti i gruppi consiliari sul tema del rincaro dei carburanti; l’argomento era stato proposto attraverso una mozione dal capogruppo di Lega Romagna – Salvini Premier Fabio Cortesi.

