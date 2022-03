È morto Giorgio Avveduti, fondatore del Baccara Music-Hall di Lugo e pioniere della “nightlife” italiana

E’ morto venerdì scorso Giorgio Avveduti, tra i fondatori del Baccara Music-Hall di Lugo e considerato uno dei pionieri della “Nightlife” italiana dei primi anni ’70. Aveva 83 anni. La notizia è riportata dai quotidiani locali, il Resto del Carlino e il Corriere di Romagna, in edicola quest’oggi 28 marzo.

Oltre ad essere stato direttore artistico del Baccara Music-Hall aveva lavorato per la Vie en Rose di Imola, il Piro Piro di Toscanella e il Castello di Terra del Sole. Il suo grande amore per il locale lughese era stato raccontato da Avveduti, con una toccante testimonianza, anche in occasione di un talk show sulle origini del Baccara, lo scorso ottobre alla Sala Estense.

“Giorgio Avveduti nel 1973, in piena austerità fondò insieme ad altri visionari il Baccara “Music Hall”, pilastro della club culture romagnola e non solo. Persona gentile e di ampie vedute – ha ricordato Lorenzo Guerra, storico dj della discoteca lughese – E’ solo grazie a lui se sono diventato professionalmente un Dj, avendomi dato la grande “chance” di poter calcare la consolle del Baccara sin dal 1976, quando ero ancora un ragazzino a fianco del grande Barry”