Da Cotignola cordata di aiuti al popolo Ucraino

Grande disponibilità da parte dei cittadini cotignolesi per la raccolta di beni di prima necessità «Aiutaci ad Aiutare», organizzata dall’associazione Coyote di Cotignola.

Il pullman, messo a disposizione dalla Caritas sezione di Lugo è partito stamattina con cinque bancali tra cui: medicinali, viveri, coperte e abbigliamento

alla volta di Lublino, la città della Polonia dove ha sede l’Università Cattolica.

L’Ateneo, che ha aderito alle iniziative della Caritas a sostegno della popolazione ucraina si è fatto carico del trasporto e dello smistamento del materiale raccolto.

Raggiunta Lublino il convoglio varcherà il confine ucraino per la distribuzione alla popolazione civile.

L’associazione Coyote vuole ringraziare tutti i volontari e i cittadini che hanno partecipato alla raccolta, per la generosità e la sensibilità con cui si sono prodigati per fornire aiuto, oltre la Croce Rossa Italiana sezione di Lugo che ha consentito il deposito del materiale nei suoi magazzini in attesa della partenza e la Caritas lughese che si è occupata del trasporto e degli spostamenti.