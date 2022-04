Open day di primavera e festival del minirugby: un pomeriggio in campo

Un open day di primavera ben riuscito quello che si è svolto il 9 aprile presso il campo due dello stadio Muccinelli di Lugo. Diversi i ragazzi nuovi che hanno preso parte all’evento per cimentarsi in campo con la palla ovale. Presente anche l’assessore comunale allo Sport, Pasquale Montalto, che ha vivamente apprezzato l’iniziativa.

“Sono momenti, questi, molto importanti per far conoscere una disciplina in crescita sul territorio, che sicuramente riesce a trasmettere uno spirito sportivo pulito, nel pieno rispetto di tutti i giocatori” commentano del Lugo Rugby.

Dopo l’open day, il pomeriggio è proseguito con il festival del minirugby. Hanno partecipato quasi cento ragazzi delle categorie U7, U9, U11 delle seguenti squadre: Misano Rugby, Cesena Rugby 1970, Ravenna Rugby, Rugby Forlì’ 1979, Saviors Rugby, Faenza Rugby, Rimini Rugby, Lugo Rugby.

Nonostante i capricci del meteo, i giocatori hanno dato il massimo e si sono divertiti. Ma cosa piace particolarmente del rugby? A questa domanda molti di loro hanno risposto che “è uno sport leale, divertente, in cui si lavora di squadra, in cui è molto bello placcare ed è importante il saluto con la squadra avversaria”. E cosa piace della squadra? Significativa una risposta, “quando ti fai male gli avversari e i compagni ti confortano”.