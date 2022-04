Progetto Markè: si parla di podcast all’ex mercato coperto di Bagnacavallo

Saranno gli autori di podcast i protagonisti del secondo incontro del progetto di politiche giovanili “Markè – Il mercato delle idee di Bagnacavallo”, in programma mercoledì 13 aprile alle 18 negli spazi dell’ex mercato coperto di via Baracca.

A intervenire all’incontro, dal titolo “Podcast e digital audio”, saranno Nicolò Valandro, Gianni Gozzoli e Giulia Depentor. Si parlerà dei podcast e delle possibilità professionali nel mondo del digital audio: dall’idea alla distribuzione finale, fino alla monetizzazione del proprio lavoro.

Nicolò Valandro, in arte Johnny Faina, è stato a lungo autore e conduttore di programmi per Radio Sonora, la radio web della Bassa Romagna, ed è autore del podcast “C’è vita nel grande Nulla Agricolo?”.

Gianni Gozzoli è podcaster, sound designer, formatore e autore. Il suo ultimo lavoro è il podcast “Bruno Neri: calciatore partigiano. Il mediano che sfidò il Duce”, scritto assieme a Matteo Cavezzali e prodotto da RaiPlaySound.

Giulia Depentor produce contenuti digitali per aziende e brand. È scrittrice e autrice di numerosi podcast fra i quali “Camposanto”, un viaggio alla scoperta di cimiteri in tutto il mondo in cui si raccontano le storie degli abitanti di queste immense città ultraterrene.

Il progetto è promosso dal Comune e dall’associazione Sonora Social Club e proseguirà mercoledì 20 aprile con un incontro dedicato ai social media manager e in particolare a Instagram. Gli incontri sono gratuiti e si svolgono dalle 18 alle 21 negli spazi dell’ex mercato coperto di via Baracca, dove è allestito anche un piccolo bar. Sono inoltre disponibili postazioni per studio e co-working.

Per partecipare agli incontri è possibile iscriversi tramite Eventbrite al link www.eventbrite.it/cc/marke-il-mercato-delle-idee-216689 Il progetto Markè è finanziato nell’ambito del bando Fermenti in Comune promosso da Anci con il Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.L’ex mercato coperto è in via Baracca 8 a Bagnacavallo.

Per maggiori informazioni:

Facebook e Instagram @mercatocopertobagnacavallo

mercatocopertobagnacavallo@gmail.com

www.comune.bagnacavallo.ra.it